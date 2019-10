GENOA ANDREAZZOLI / Il Milan espugna 'Marassi', salva Giampaolo e inguaia il Genoa di Aurelio Andreazzoli: per il tecnico dei rossoblù potrebbe arrivare l'esonero nei prossimi giorni.

Con appena 5 punti in 7 giornate, 4 sconfitte nelle ultime 5 gare per l'ex Empoli il destino sembra segnato anche se soprattutto nel primo tempo la squadra ha dimostrato di essere 'viva': per l'eventuale sostituzione di Andreazzoli, il candidato preferito è Rinoche potrebbe però declinare la proposta. Nomi alternativi sono quelli che portano a Nicola, Pioli (molto vicino però alla Sampdoria) : una decisione arriverà nelle prossime ore con la pausa delle Nazionali che rappresenta da sempre il momento migliore per il cambio di guida tecnica.