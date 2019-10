GENOA MILAN REINA KOUAME / Altro episodio rivisto al Var in Genoa-Milan: quasi al 90' con i rossoneri avanti per 2-1 e le due squadre in dieci uomini per le espulsioni di Biraschi e Calabria, Mariani assegna un rigore ai rossoblù per un contatto tra Reina e Kouame.

Lungo silent check al VAR: minuti di attesa poi la decisione di confermare il penalty chesi fa parare da Reina che cancella così l'errore del primo tempo. Dopo il tiro dal dischetto, espulsione dalla panchina per Castillejo che ha protestato troppo per l'assegnazione del rigore: secondo rosso dalla panchina dopo quello di Saponara.