PAGELLE TABELLINO GENOA MILAN / Il Milan la ribalta con l'ingresso di Leao e Paqueta, decisivi i gol di Theo e Kessie su rigore. Clamorosa la papera di Reina in occasione del gol su punizione di Schone. Lo spagnolo procura anche il rigore ma si riscatta parandolo proprio all'ex Ajax. Ecco le pagelle:



GENOA

Radu 6,5 - Protagonista con due ottime parate. Non può nulla sui gol presi

Romero 5,5 - Tenere a bada uno scatenato Leao è davvero complicato

Zapata 6 - E' attenta la prestazione del colombiano. Controlla bene Piatek e soffre un po' di più la velocità di Leao

Criscito s.v - 10' Biraschi 4,5 - Finisce al 12' del secondo tempo il match del centrale: è lui a causare il rigore che porta al vantaggio rossonero e alla sua espulsione

Ghiglione 5,5 - Spinge molto nel primo tempo, cala nella ripresa. Il gol di Theo nasce dalla sua fascia

Lerager 5,5 - Si spegne del nel secondo tempo, pagando l'ingresso di Paqueta - dall'88' Pandeva s.v.

Radovanovic 6 - Lotta in mezzo al campo, mettendoci la solita grinta

Schöne 5,5 - Porta il Genoa in vantaggio, le sue geometrie in mezzo al campo si vedono ma sbaglia il rigore che avrebbe potuto dare un punto al Grifone

Pajač 6,5 - Buona la spinta dell'esterno, dalla sua parte il Milan non si rende mai pericoloso. E' l'ultimo a mollare

Kouamé 6,5 - La sua velocità impensierisce il Milan per tutta la partita. Si procura anche il rigore del possibile pareggio

Pinamonti 5 - Duarte e Romagnoli non gliela fanno mai vedere. Prova insufficiente per il bomber scuola Inter - dal 73' Favilli 5,5 - Non riesce a cambiare la partita

All.

Andreazzoli 6 - Schiera il Genoa con il consueto 3-5-2, tradito da Schone che non trasforma il rigore del possibile pareggio

MILAN

Reina 6,5 - Errore clamoroso in occasione del gol su punizione di Schone ma neutralizza il rigore che dà il successo al Milan

Calabria 4 - Prova negativa del terzino, non spinge mai e si fa espellere per doppia ammonizione

Duarte 6 - Cresce nella ripresa, meritandosi la sufficienza piena

Romagnoli 6,5 - Solita prova attenta e senzza sbavature del capitano

Hernández 7 - Spinge tanto nella ripresa e segna il gran gol dell'1 a 1

Kessié 6 - Prova che non convince. Poca grinta, solo il rigore trasformato gli fa guadagnare il sei

Biglia 6 - Prova ordinata dell'argentino, che strappa la sufficienza

Çalhanoğlu 5 - Non incide nemmeno questa sera. Non si prende alcuna responsabilità tanto da non calciare una punizione dalla sua zolla - Dal 45' Paqueta 7 - Con lui in campo è un altro Milan, il brasiliano mette la sua classe a servizio della squadra

Suso 4,5 - Non riesce a salire in cattedra nemmeno al Marassi con il Genoa in 10. Lo spagnolo è sempre più un problema

Piątek 5 - Ancora una prova incolore per Piatek, mai pericoloso contro la sua ex squadra. Dal 45' Leao 7 - Il Milan ha bisogno della sua vivacità, lasciarlo in panchina è inammissibile. Si procura il rigore che porta i tre punti al Milan

Bonaventura 6,5 Prova generosa di Jack, la forma fisica non l'aiuta ma il suo recupero è un'ottima notizia per tutto il Milan dall'80' Conti s.v

All.: Giampaolo 5 - Lasciare in panchina Paqueta e soprattutto Leao è davvero imperdonabile

Arbitro: Mariani 6,5 - Non sbaglia la gestione dei cartellini. Il rigore del Milan così come quello del Genoa sembrano giusti, anche se quello per i rossoneri arriva solo con l'aiuto del VAR



TABELLINO

Genoa-Milan 1-2

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schöne, Pajač; Kouamé, Pinamonti. A disp.: Marchetti, Jandrei; Goldaniga, Sanabria, El Yamiq, Biraschi, Jagiełło, Pandev, Cassata, Favilli, Ankersen, Saponara. All. Andreazzoli

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernández; Kessié, Biglia, Çalhanoğlu; Suso, Piątek, Bonaventura. A disp.: Donnarumma A.; Conti, Gabbia, Rodríguez; Bennacer, Krunić; Borini, Castillejo, Leão, Rebić. All.: Giampaolo

Arbitro: Mariani di Roma.

Marcatori: 41' Schone, 51' Theo Hernandez (M), 56' Kessie su rigore (M)

Ammoniti: 23' Zapata (G), 43' Calabria (M), 61' Biglia (M), 65' Lerager (G), 66' Schone (G), 83' Paqueta (M), 88' Romero (G)

Espulsi: 47' Saponara dalla panchina (G), 57' Biraschi (G), 78' Calabria (M), 95' Castillejo dalla panchina