SERIE A GENOA MILAN / Sofferenza infinita per il Milan, che batte il Genoa nella settima giornata di Serie A. Al 'Ferraris', primo tempo oltremodo deludente per la formazione di Giampaolo, andata in svantaggio al 41' dopo una clamorosa papera di Reina su una punizione centrale di Schone. Nella ripresa, il doppio cambio Leao-Piatek e Paqueta-Calhanoglu ha invece dato il giusto sprint per tentare la rimonta, riuscita anche grazie al rigore concesso al 57' per un fallo di mani di Biraschi (poi espulso).

Tuttavia, nel finale, una grave ingenuità di, fattosi espellere dopo aver commesso un fallo inutile a centrocampo, ha consegnato nuove difficoltà ai rossoneri, che in pieno recupero sono stati salvati proprio da Reina, che ha parato il rigore diconcesso per un suo fallo su. Nonostante la prestazione mediocre, quindi, i rossoneri tornano a conquistare tre punti in campionato.

Genoa-Milan 1-2: 41' Schone (G), 51' Hernandez (M), 57' Kessie (M)

Classifica Serie A: Inter 18, Juventus 16, Atalanta 13, Napoli 12, Roma 11, Lazio 10, Cagliari 10, Torino 9, Verona 9, Parma 9, Milan 9, Fiorentina 8, Bologna 8, Udinese 7, Sassuolo 6, Brescia 6, Lecce 6, SPAL 6, Genoa 5, Sampdoria 3