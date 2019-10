INTER JUVENTUS / La Juventus è arrivata in serata a Milano in attesa del big match di domani sera a 'San Siro' contro la capolista Inter. Il pullman bianconero è partito dalla Continassa nel tardo pomeriggio dopo l'allenamento di rifinitura, arrivando poco prima delle 21 nel capoluogo meneghino. Ad attenderlo, davanti all'hotel in zona Repubblica in cui alloggiano i campioni d'Italia, c'era un gruppetto di tifosi insieme a qualche curioso.

Maurizio, per il Derby d'Italia contro l'undici allenato dall'ex Antonio, si affiderà al 4-3-1-2 conche dovrebbe ritrovare una maglia da titolare sulla trequarti ein vantaggio al momento super affiancare

Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo.