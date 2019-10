GENOA MILAN RIGORE / Meno di sei minuti e il match gira: Genoa-Milan era sul punteggio dell'1-0 al 51' poi il gol di Hernandez e il calcio di rigore che riscrive il risultato e, chissà, il destino dei due allenatori. Al 53' fallo di mano di Biraschi in area rossoblù: l'arbitro prima non se ne accorge poi è richiamato dal Var.

va al monitor a rivedere l'azione: lunga attesa poi la decisione, calcio di rigore. Il direttore di gara però non si limita all'assegnazione del penalty ma estrae anche il cartellino rosso per il difensore del club ligure (forse considerando l'azione una chiara occasione da gol) tra le proteste dei padroni di casa.dal dischetto trasforma ma Marassi non ci sta.