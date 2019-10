GENOA MILAN PAPERA REINA GIAMPAOLO / Momento difficilissimo in casa Milan. Il primo tempo della gara odierna contro il Genoa, valevole per la settima giornata di Serie A, si è chiuso sull'uno a zero per i padroni di casa, favoriti da una clamorosa papera di Pepe Reina: clicca qui per restare aggiornato.

L'intervento sbagliato del portiere ha fatto seguito a una prestazione deludente da parte dei suoi compagni. Così, sui social, non sono mancati commenti shock tra insulti allo spagnolo e a, per il quale in tanti già chiedono l'esonero; qualcuno, invece, ha preferito esternare le sue sensazioni usando l'ironia o la compostezza. Calciomercato.it ha raccolto alcuni tweet significativi: