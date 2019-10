Genoa-Milan, Giampaolo cambia: doppia sostituzione, fuori Piatek!

GENOA MILAN PAQUETA LEAO / Il Milan nel secondo tempo col Genoa riparte con due volti nuovi.

, che a sorpresa sono stati lasciati in panchina , stanno intensificando il riscaldamento in vista di una loro entrata in campo fin dal primo minuto del secondo tempo. Giampaolo per provare a salvare la panchina si affiderà dunque ai due giovani, rinunciando a Calhanoglu e Piatek.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!