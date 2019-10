Genoa-Milan, infortunio Donnarumma: gli aggiornamenti

MILAN INFORTUNIO DONNARUMMA / Ha spaventato i tifosi del Milan Gigio Donnarumma: il portiere rossonero, infatti, ha lasciato il riscaldamento a pochi istanti dalla fondamentale sfida al Genoa toccandosi una gamba, e Pepe Reina ha dovuto prendere il suo posto dal primo minuto.

'DAZN' ha svelato ulteriori dettagli sulle sue condizioni: in realtà, il calciatore ha subito un'improvvisa indisposizione con crisi di vomito, che gli ha impedito di scendere in campo. Nulla di preoccupante, quindi, per il giovane numero uno.

