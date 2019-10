VERONA SAMPDORIA AUTOGOL MURRU / Ennesimo episodio da valutare in chiave fantacalcio (e non solo): durante Verona-Sampdoria, infatti, l'assegnazione del gol del 2-0 è stata a lungo in dubbio, e contesa tra il centrocampista Veloso e l'esterno Murru.

Inizialmente la rete era stata assegnata al primo, grazie a una conclusione su calcio di punizione, che però era stato deviato dal secondo nella propria porta. La Lega Serie A, quindi, ha deciso per ora di assegnare l'autorete a Murru, ritenendo intenzionale la sua giocata.

