MILAN ADANI/ A pochi minuti dalla sfida di Marassi fra Genoa e Milan, Daniele Adani, ex giocatore di Inter ed Ascoli ed opinionista sportivo, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dell'effettivo valore del club rossonero: "Il Milan è da settimo posto. I valori sono questi, non dovete aspettarvi un Milan che lotta per le prime posizioni”.

L'intervento di Adani segue le parole di Giovanni Galeone, maestro sportivo di Giampaolo, durante Milano Calcio City, evento seguito da Calciomercato.it con il nostro inviato.