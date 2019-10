ULTIME CM.IT - Sampdoria, esonero Di Francesco: atteso l'annuncio

SAMPDORIA ESONERO DI FRANCESCO/ Una sconfitta che costa molto cara ad Eusebio Di Francesco questa contro il Verona di Ivan Juric. Il fac-simile del derby della Lanterna fra Juric e i blucerchiati ha evidenziato una Sampdoria molto indietro sia nel gioco che nei risultati. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, la società ligure ha deciso di esonerare Eusebio Di Francesco.

Intanto il suo sostituto è già bloccato e si tratta di Stefano Pioli, con Beppe Iachini sullo sfondo. L'ex Fiorentina, che aveva già un accordo in estate con la Samp, è il nome più gettonato per la panchina. Le cifre si aggirano intorno agli 1,2 milioni di euro all'anno per due stagioni con l'opzione per una terza. Sono attese novità nel weekend, visto il contatto fra Pioli ed il Genoa, ed il Grifone sfiderà il Milan di Giampaolo a Marassi.