Inter, Icardi sorride: ancora un gol con il PSG

CALCIOMERCATO INTER PSG ICARDI / Mauro Icardi sembra sempre più integrato nel mondo PSG. Dopo il primo gol con i francesi, messo a segno in Champions League in trasferta col Galatasaray, l'argentino si è ripetuto in Ligue1 ripagando la fiducia di Tuchel che lo aveva schierato titolare contro l'Angers.

L'ex nerazzurro ha infatti siglato, su assist di Sarabia, la rete del 2-0 (il match è finito 4-0, le altre firme sono state dello stesso Sarabia, Gueye e Neymar) dando seguito al suo momento positivo. Angel Di Maria, inoltre, aveva negato nelle scorse ore i rumors sui rapporti tesi con Maurito, il cui futuro è ancora incerto. Il PSG vanta un diritto di riscatto di circa 70 milioni e tanto dipenderà dai numeri che farà registrare la punta. Dovesse continuare come nelle ultime due partite, per l’Inter sarà complesso non incassarli.