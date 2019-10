CALCIOMERCATO SAMPDORIA DI FRANCESCO ESONERO PIOLI / Non si ferma più la discesa della Sampdoria di Eusebio Di Francesco che con il KO raccolto questa sera sul campo del Verona certifica ancora una volta una crisi nera dalla quale sarà complicato uscire. Inizio di campionato ben al di sotto delle aspettative dunque per l'ex allenatore della Roma che dopo essere già finito sulla graticola nei giorni scorsi appare ormai molto vicino all'esonero. La dirigenza della Sampdoria è infatti gravemente insoddisfatta dell'avvio di Di Francesco che in blucerchiato ha fin qui ottenuto la miseria di tre punti frutto di una sola vittoria in ben sette gare disputate in campionato.

Score terribile alimentato dai numeri offensivi e difensivi di una squadra allo sbando capace di mettere a referto appena 4 centri con ben 16 gol subiti e che anche questa sera non è riuscita ad imbastire una reazione sufficiente a rimettersi in carreggiata.

Grave costante della Samp di Di Francesco che a questo punto potrebbe pagare in prima persona con la propria panchina. La compagine blucerchiata è infatti da tempo in contatto con Pioli con il quale è sempre valida l'intesa biennale raggiunta a maggio. Non sorprenderebbero dunque mosse decise da parte della Sampdoria nelle prossime ore anche se in virtù di un contratto piuttosto pesante di Di Francesco potrebbero subentrare piccoli ostacoli di natura economica.