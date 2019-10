PAGELLE TABELLINO VERONA SAMPDORIA VOTI/ Potrebbe essere stata l'ultima partita sulla panchina della Sampdoria per Eusebio Di Francesco. Il tecnico abruzzese ha maturato infatti l'ennesima sconfitta in Serie A, in questo caso contro il Verona di Juric. Gran partita degli scaligeri e firmata dalle reti di Kumbulla e quella nella propria porta di Murru.

VERONA

Silvestri 6,5 - Bello l'intervento su Caprari nel secondo tempo.

Rrahmani 6,5 - Subisce il primo dribbling alla metà della ripresa, gran prestazione.

Kumbulla 7,5 - Gol e marcatura a ombra su Fabio Quagliarella: un match che il giocatore dell'Hellas si ricorderà per molto tempo.

Gunter 6 - Non si può dire peggiore della difesa, ma il meno positivo anche perché Depaoli è un cliente abbastanza scomodo.

Faraoni 6 - Il solito grande sacrificio che lo porta a perdere un po' di ossigeno con la palla fra i piedi.

Amrabat 7 - Una gran bella scoperta per il campionato italiano: tuttocampista di gran livello.

Veloso 6,5 - Si limita a gestire le operazioni. Nel finale pennella però una grandissima punizione che vale l'autogol del 2 a 0.

Pessina 6 - Qualche spunto nella ripresa, ma manca un pizzico di mordente per la giocata decisiva. Dall'86' Henderson S.V.

Lazovic 5,5 - Meglio nel primo tempo. Nei successivi 45 minuti soffre la crescita di Depaoli. Dal 58' Vitale 6 - Mezz'ora attenta dell'ex Napoli.

Salcedo 6,5 - Esordio da titolare di buon livello per il giocatore classe 2001 di proprietà dell'Inter. Dal 70' Verre S.V.

Stepinski 5,5 - Tanta lotta, ma poca freddezza negli ultimi 16 metri.

All. Juric 7 - Una difesa impenetrabile e un centrocampo da urlo regalano tre punti all'ex Genoa che vince il suo personalissimo derby della Lanterna.

SAMPDORIA

Audero 6,5 - Nel secondo tempo salva più volte il risultato con un paio di interventi provvidenziali.

Bereszynski 5,5 - Soffre la mancanza di organizzazione della squadra, ma prova a porre rimedio come può. Dal 77' Gabbiadini S.V.

Ferrari 5 - Mette subito in difficoltà il suo match con un cartellino giallo.

Meglio nel secondo tempo.

Chabot 6 - Può essere uno degli elementi dai quali ripartire. Grezzo con la palla fra i piedi, ma sempre attento in chiusura.

Murru 5 - E' un po' impreciso nei disimpegni, prova a spingere, ma raramente è davvero pericoloso. Nel finale un suo intervento maldestro chiude la partita.

Depaoli 5,5 - Tenta in tutti i modi di acciuffare il maggior numero di palloni, a volte pecca un po' di eccessiva foga.

Vieira 4,5 - Molto molto male nonostante il nome altisonante. Sta bruciando in tutti i modi la chance di avere un posto da titolare in Serie A.

Ekdal 5 - Un colpo di tacco interessante per Caprari e nient'altro.

Jankto 5 - Sembra il gemello, con molta meno qualità, del giocatore visto ad Udine negli anni scorsi. Dal 57' Rigoni 6 - Entra bene in campo l'ex giocatore di Zenit e Atalanta.

Bonazzoli 6 - L'unico che ci prova davvero in fase offensiva, ma Di Francesco lo sostituisce a metà del secondo tempo. Dal 63' Caprari 6 - Crea due delle poche occasioni dei suoi.

Quagliarella 5 - Più volte si agita, ma è la squadra dello scorso anno. Appena ha un pallone interessante crea un'occasione, Kumbulla comunque lo chiude con grande attenzione e reattività.

All. Di Francesco 4 - Si arrabbia spesso con i suoi, ma la mancanza di qualità e le vicende societarie, non possono essere un alibi per una squadra che gioca soltanto improvvisando.

ARBITRO: Fabbri 6,5 - Gara gestita con grande diligenza da parte del fischietto di Ravenna.

TABELLINO

Verona-Sampdoria 2-0

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic (Dal 58' Vitale); Salcedo (Dal 70' Verre), Pessina (Dall'86' Henderson); Stepinski. All. Juric

SAMPDORIA (3-4-2-1): Audero; Bereszynski (Dal 77' Gabbiadini), Ferrari, Chabot; Depaoli, Vieira, Ekdal, Murru; Bonazzoli (Dal 63' Caprari), Jankto (Dal 57' Rigoni); Quagliarella. All. Di Francesco

Arbitro: Fabbri (Ravenna).

Marcatori: 9' Kumbulla (V), 81' AUT Murru (V)

Ammoniti: 15' Ferrari (S), 24' Lazovic (V), 33' Chabot (S), 41' Bonazzoli (S),

Espulsi: