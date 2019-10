INTER MORATTI MAROTTA CONTE JUVENTUS / Alla vigilia di Inter-Juventus ha preso la parola anche l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, che ai microfoni della 'Rai' nel corso di 'Dribbling' ha ammesso: "Fra mio padre e l’Avvocato c’era una buona relazione. Ho un ricordo particolare, papà stava comprando un giocatore ma ebbe problemi al cuore ed era a letto, chiamò Gianni che lo voleva e date le sue condizioni di salute lo lasciò.

Oggi la situazione è diversa, perché all’Inter c’è sì una famiglia ma che deve costruirsi una storia, mentre alla Juve c’è Andrea che tratta la società come un’azienda. La rivalità non è più sana come un tempo, in questo gli strascichi di Calciopoli hanno fatto tanto”.

MAROTTA E CONTE - "La Juventus ha deciso di liberare sia Antonio che Beppe. I nerazzurri ci hanno sicuramente guadagnato portando a casa entrambi, il tecnico ha tanta voglia di vincere e dimostrare il suo valore e questo è un bene. È uno che non molla”.

ICARDI - "Non credo che la situazione sia stata gestita bene da entrambe le parti. Se l’obiettivo era venderlo ok, bisognava comportarsi così, ma se lo si voleva tenere no”.