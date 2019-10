PREMIER LEAGUE 8A GIORNATA LIVERPOOL LEICESTER / Ottava vittoria consecutiva del Liverpool. Contro il Leicester, 2-1 al cardiopalma per la squadra di Klopp, che va avanti con Manè nel primo tempo ma viene raggiunta da un gol di Maddison nella ripresa.

Al 95', un rigore di Milner allunga la striscia vincente dei Reds. Nelle altre gare del pomeriggio, altro pari per 0-0 tra, mentre vincono il(1-0 all') e soprattutto l', che dilaga per 5-1 sul campo del

LIVERPOOL-LEICESTER 2-1 - 40' Manè (LIV), 80' Maddison (LEI), 95' Milner rig. (LIV)

WATFORD-SHEFFIELD 0-0

BURNLEY-EVERTON 1-0 - 72' Hendrick

NORWICH-ASTON VILLA 1-5 - 14', 30' Wesley (A), 49' Grealish (A), 61' Hourihane (A), 83' Douglas Luiz (A), 89' Drmic (N)

CLASSIFICA: Liverpool* 24 Manchester City 16 Leicester* 14 Burnley*, Arsenal, West Ham 12 Tottenham*, Chelsea, Crystal Palace, Bournemouth 11 Manchester United, Sheffield*, Brighton* 9 Aston Villa* 8 Wolverhampton, Southampton, Everton* 7 Norwich* 6 Newcastle 5 Watford* 3

*una gara in più