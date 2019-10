INTER JUVENTUS CONTE STELLA SOCIAL / Giorno di vigilia di Inter-Juventus. Nel primo pomeriggio ha preso la parola il grande ex Antonio Conte, tra gli uomini più attesi alla super sfida di San Siro.

L'ex bianconero ha parlato in conferenza stampa anche della petizione contro la sua stella allo 'Stadium': "Agnelli? Dispiace che sia dovuto intervenire lui per una proposta becera e volgare (togliere la stella di Conte dall'Allianz Stadium, ndr). Così facendo ha dato spazio all'ignoranza. La colpa è anche vostra che date spazio a queste situazioni becere. Non devo ringraziare niente e nessuno, avrei preferito che non si parlasse di questi ignoranti e stupidi". Parole dure e crude che hanno inevitabilmente suscitato la reazione di molti tifosi che sui social si sono scatenati. Ecco alcuni dei pareri: