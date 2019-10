BUNDESLIGA 7A GIORNATA / Colpo di scena nella 7a giornata di Bundesliga, dove il Bayern Monaco viene sconfitto per 2-1 in casa dall'Hoffenheim: decisiva la doppietta di Adamyan, inutile il pari momentaneo di Lewandowski. Ne approfittano solo parzialmente Bayer Leverkusen e Lipsia (1-1 nello scontro diretto) e il Friburgo, che acciuffa sul 2-2 il Borussia Dortmund nel finale. Sono in 4 in vetta a quota 14, rimane a -2 il Borussia.

Nell'altra gara del pomeriggio, ilpassa per 2-1 sul campo del

BAYERN MONACO-HOFFENHEIM 1-2 - 54', 79' Adamyan (H), 73' Lewandowski (B)

BAYER LEVERKUSEN-LIPSIA 1-1 - 66' Volland (B), 79' Nkunku (L)

FRIBURGO-BORUSSIA DORTMUND 2-2 - 20' Witsel (B), 55' Waldschmidt (F), 67' Hakimi (B), 89' Akanji (F)

PADERBORN-MAINZ 1-2 - 8' Quaison (M), 14' Zolinski (P), 32' Brosinski (M)

CLASSIFICA: Bayern Monaco, Friburgo, Bayer Leverkusen, Lipsia 14 Borussia Monchengladbach*, Schalke* 13 Borussia Dortmund, Wolfsburg* 12 Eintracht*, Hertha 10 Hoffenheim 8 Werder Brema* 7 Mainz 6 Augsburg* 5 Fortuna Dusseldorf, Union Berlino* 4 Colonia* 3 Paderborn 1

* una gara in meno