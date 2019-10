SERIE B 7A GIORNATA / Nei match pomeridiani della 7a giornata di Serie B, arriva la prima sconfitta per l'Empoli, che viene battuto per 2-0 a Pordenone. Giornata nera per i toscani, subito in dieci dopo 3 minuti per il rosso a Bandinelli. Segnano quindi Burrai su rigore e Pobega, in mezzo Mancuso sbaglia un penalty per gli uomini di Bucchi. In vetta sale dunque in solitaria il Benevento, che passa per 1-0 in casa dello Spezia col gol di Tello nel finale (87'), nonostante la successiva espulsione di Maggio. Empoli scavalcato e agganciato al secondo posto dal Crotone, che piega per 3-1 l'Entella.

PORDENONE-EMPOLI 2-0 - 15' Burrai rig., 40' Pobega

SPEZIA-BENEVENTO 0-1 - 87' Tello

CROTONE-ENTELLA 3-1 - 27', 38' Nwankwo (C), 60' Crociata (C), 79' De Luca (E)

LIVORNO-CHIEVO 3-4 - 5', 30' Marsura (L), 7' Pucciarelli (C), 25' Marras (L), 54', 59' rig. Meggiorini (C), 89' Segre (C)

COSENZA-VENEZIA 1-1 - 20' Riviere (C), 78' Montalto (V)

Classifica Serie B: Benevento 15 Empoli, Perugia, Crotone 14 Salernitana* 13 Ascoli* 12 Pordenone, Entella 11 Chievo, Cremonese* 10 Pisa, Venezia, Cittadella* 9 Pescara* 7 Frosinone* 5 Spezia, Livorno, Trapani*, Cosenza 4 Juve Stabia* 1

*Una partita in meno