CALCIOMERCATO JUVENTUS AIT-NOURI PSG / Secondo quanto sottolineato da 'L'Equipe' anche la Juventus di Fabio Paratici sarebbe sulle tracce di Rayan Ait-Nouri, esterno mancino transalpino in grado di giocare a tutta fascia. Il classe 2001 dell'Angers al momento della sua firma tra i professionisti era già corteggiato da top club come Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid ed appunto Juventus e oggi il suo valore di mercato è salito già a più di 10 milioni di euro.

Ait-Nouri, che in estate era stato vicino al passaggio al Monaco, ha iniziato al meglio il proprio campionato in Ligue 1 attirando l'attenzione in particolare delche osserva da vicino e potrebbe fare sul serio. I parigini hanno infatti da sempre nel ruolo di terzino la pecca nell'undici titolare.

Nonostante il prezzo elevato le big continuano a seguirlo con la Juventus che monitora la situazione che vede comunque il PSG al momento in prima fila.