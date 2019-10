Tottenham, altro pesante ko: su Pochettino l'ombra di Allegri

CALCIOMERCATO TOTTENHAM POCHETTINO ALLEGRI - Dalle stelle alle stalle. Dopo la finale di Champions League conquistata la scorsa stagione, il Tottenham sembra irriconoscibile. Nell'anticipo dell'ottava giornata di Premier gli 'Spurs' sono stati sconfitti 3-0 dal modesto Brighton che non aveva ancora mai vinto in casa in questo campionato e che è tornato al successo che mancava dal 10 agosto.

Come se non bastasse, il portiereè stato costretto a uscire per infortunio dopo appena 8 minuti. La posizione di Mauricioè sempre più in bilico: il club londinese sfrutterà la pausa per le Nazionali per valutare se esonerare il manager argentino. In caso di addio, salgono le quotazioni di Allegri, che è stato avvistato allo stadio in occasione della sfida persa 2-7 contro il Bayern Monaco