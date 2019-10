PSG ICARDI DI MARIA / Non è facile gestire tante stelle in uno spogliatoio e al Paris Saint-Germain ormai lo sanno bene. Tanti grandi nomi, ma anche personalità ingombranti che finiscono per scontrarsi e creare spesso spaccature. Da Cavani a Neymar e Mbappé, aggiungendo poi Mauro Icardi nell'ultima finestra di mercato. Proprio l'ex capitano dell'Inter è finito subito al centro di un caso che in queste settimane ha fatto molto discutere in Francia.

Si parla infatti di rapporti tesi tra 'Maurito' e Angel, connazionale e grande amico dioltre che di Lionel. Proprio per questo motivo tra i due non correrebbe buon sangue in seguito alla nota vicenda relativa a Wanda Nara.

A tentare di gettare acqua sul fuoco, però, ci ha pensato lo stesso Di Maria che in alcune dichiarazioni riportate dal 'Le Parisien' ha spiegato: "Sento sempre la stessa c*****a. Da un lato queste cose mi fanno ridere, dall'altro mi fa anche male perché mi fa passare per un figlio di p*****a, mentre è il contrario. Icardi si sta integrando in squadra e nella città, è un po' stressato per il trasloco e la distanza con la sua famiglia ma stiamo cercando di aiutarlo ad integrarsi il più velocemente possibile".