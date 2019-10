PAGELLE E TABELLINO SPAL-PARMA: Petagna match-winner, flop Gervinho

PAGELLE TABELLINO SPAL PARMA / Un'ottima Spal supera 1-0 il Parma grazie al gol di Petagna. Deludono Kulusevski e Gervinho. Espulso Strefezza dopo un'ottima prestazione. Ecco i voti del match.

SPAL

Berisha 6 - Sempre sicuro nelle pochissime occasioni in cui è chiamato in causa dagli attaccanti avversari. Spettatore non pagante.

Tomovic 6 - È agevolato nel proprio compito grazie alle partita dominata dai suoi e quasi mai realmente impegnato da Gervinho.

Vicari 6 - Guida la retroguardia biancazzurra con buone letture e lucidità. Sicurezza.

Igor 6 - Sbaglia qualche passaggio di troppo specialmente nel primo tempo, ma è di fatto impeccabile in chiusura. Sempre più a suo agio.

Strefezza 5,5 - È il più propositivo e pericoloso dei suoi e dopo una serie di ottime occasioni in avvio fornisce l'assist a Petagna con un tiro/cross che finisce nei piedi dell'attaccante. Nella ripresa si fa però espellere per doppia ammonizione a causa di un'ingenua simulazione, rovinando una prestazione fino a quel momento pressoché perfetta.

Missiroli 6,5 - Solita gara a tutto campo del centrocampista, prezioso in interdizione e presente anche in zona d'attacco.

Valdifiori 6 - Non è mai marcato e gode sempre di ampia libertà per impostare la manovra biancazzurra. Metronomo. Dall'84' Valoti s.v.

Kurtic 6,5 - Propizia il vantaggio dei suoi con una buona azione personale sulla sinistra e il cross che porta al successivo gol di Petagna. Attaccante aggiunto per la formazione di Semplici.

Reca 6,5 - Non corre particolari rischi nella propria metà campo e mostra un'ottima gamba sull'out di sinistra quando ha l'occasione di spingere.

Petagna 7 - Si smarca e si fa trovare pronto in area di rigore ribadendo in rete un gol che vale oro per i suoi. Match-winner. Dall'86' Paloschi s.v.

Floccari 6,5 - È piuttosto attivo e prezioso con la sua esperienza nel far salire la propria squadra e guadagnare calci di punizione. Generoso. Dal 73' Sala 6 - Entra e garantisce maggiore freschezza e copertura ai suoi.

All. Semplici 6,5 - Tre punti d'oro ampiamente meritati nonostante la sofferenza finale in inferiorità numerica. La sua squadra può respirare in vista della sosta per le Nazionali.

PARMA

Sepe 6,5 - Non può nulla sul colpo a botta sicura di Petagna, ma successivamente è di fatto decisivo con un paio di pregevoli interventi.

Iacoponi 5,5 - Soffre i continui inserimenti avversari ed è piuttosto bloccato nella propria metà campo.

Bruno Alves 6 - Si disimpegna con la solita sicurezza e lucidità.

Come spesso accade è il migliore del suo reparto arretrato.

Gagliolo 5 - È fuori posizione e perde la marcatura di Petagna in occasione del gol dei padroni di casa. Errore che costa di fatto il match ai gialloblu.

Pezzella 5,5 - È spesso in affanno nel primo tempo nei confronti di Strefezza e mai propositivo in zona d'attacco.

Kucka 5,5 - Soffre la costante pressione avversaria senza mai riuscire a liberare la sua corsa. Spesso impreciso anche in impostazione.

Hernani 5 - Gara da dimenticare per il centrocampista brasiliano, sostituito ad inizio ripresa dopo un pessimo primo tempo. Mai in partita. Dal 57' Sprocati 5,5 - Compie un paio di azioni personali e nulla di più. Sarebbe servito tutt'altro per cambiare le sorti del match.

Barillà 5,5 - Fatica ad entrare in partita ed ha pochissimi palloni giocabili in mezzo al campo. Dal 71' Inglese 5,5 - Crea subito qualche apprensione alla retroguardia avversaria con i suoi movimenti, ma non riesce mai a concludere verso la porta difesa da Berisha.

Kulusevski 5,5 - Mai incisivo in una giornata piuttosto difficile per l'intero reparto d'attacco. Sottotono. Dal 46' Scozzarella 5,5 - Non riesce ad incidere nei 45 minuti in cui è chiamato in causa.

Cornelius 5 - Lotta e fa a sportellate senza però mai riuscire a impensierire Berisha.

Gervinho 5 - Si fa notare solo in occasione del gol da due passi che gli viene annullato per fuorigioco di Inglese e non è mai pericoloso nell'uno contro uno. Gara da dimenticare.

All. D'Aversa 5,5 - La sua squadra si sveglia troppo tardi grazie alla superiorità numerica dopo un pessimo primo tempo. Passo indietro importanto rispetto alla vittoria ottenuta contro il Torino.

Arbitro: Guida 6 - Sacrosanta l'espulsione per doppia ammonizione inflitta a Strefezza: la simulazione che porta al rosso è piuttosto netta. Ottima anche la chiamata del guardalinee, probabilmente richiamato dal Var, che sbandiera un fuorigioco di Inglese precedente al gol di Gervinho.

TABELLINO

SPAL-PARMA 1-0

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori (84' Valoti), Kurtic, Reca; Petagna (86' Paloschi), Floccari (73' Sala). All. Semplici

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani (57' Sprocati), Barillà (71' Inglese); Kulusevski (46' Scozzarella), Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa

Arbitro: Marco Guida (Sez. di Torre Annunziata)

Marcatori: 31' Petagna (S)

Ammoniti: 17' Strefezza (S), 45'+3 Hernani (P), 45'+3 Petagna (S), 82' Gagliolo (P), 89' Kurtic (S), 90' Sala (S)

Espulsi: 70' Strefezza (S)