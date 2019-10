SONDAGGIO CM.IT - Milan, è tempo di richiamare Gattuso

SONDAGGIO MILAN GATTUSO - Ultima spiaggia. Marco Giampaolo è chiamato a vincere stasera a 'Marassi' contro il Genoa per non acuire la crisi del Milan e rischiare l'esonero.

Secondo la maggioranza relativa (44%) dei follower della paginadi Calciomercato.it , la soluzione per uscire da questo periodo difficile è quella di richiamare Gennaroin panchina. Per il 40% dei votanti, invece, i rossoneri dovrebbero puntare su un altro allenatore per ripartire, mentre soltanto il restante 16% pensa che il club meneghino dovrebbe andare avanti con Giampaolo.