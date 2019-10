Juventus, Tottenham rassegnato all'addio di Eriksen

JUVENTUS ERIKSEN TOTTENHAM / Niente da fare. I tentativi da parte del Tottenham di blindare Christian Eriksen e convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza al termine della stagione sembrano destinati a non sortire alcun effetto e lo stesso club londinese si starebbe ormai rassegnando all'idea di perdere il fuoriclasse danese tra gennaio e giugno. A riferirlo è il britannico 'Daily Mail' che sottolinea come gli 'Spurs' avrebbero già individuato in James Maddison il sostituto ideale dell'ex Ajax.

Classe '96, numero 10 e tra i trascinatori del ritrovato Leicester di Brendan Rodgers, la sua valutazione è già schizzata oltre i 50 milioni di euro.

Per questo il Tottenham potrebbe anche aprire alla cessione di Eriksen a gennaio per non perderlo definitivamente a parametro zero e recuperare parte della cifra necessaria per assicurarsi il sostituto. La Juventus viene dunque segnalata sempre in allerta e pronta ad entrare in scena, anche se in caso di partenza in inverno soprattutto club come RealMadrid eManchesterUnited partono in posizione di vantaggio.