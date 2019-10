CALCIOMERCATO ROMA ZAPPACOSTA CHELSEA/ Brutta tegola per Davide Zappacosta, terzino destro della Roma in prestito dal Chelsea di Frank Lampard. Nella giornata di ieri è stato reso noto il grave infortunio dell'ex Torino che lo terrà ai box per diversi mesi.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' però, Zappacosta sarebbe tornato a Londra soltanto in caso di problemi fisici per alcuni giocatori dei Blues, in questo caso però, il laterale destro dovrebbe restare a Roma fino al termine della stagione.