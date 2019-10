SPORTING CP BRUNO FERNANDES / Cercato in estate soprattutto dal Manchester United, Bruno Fernandes è rimasto allo Sporting CP con i gradi di capitano. Il nazionale portoghese è nel mirino delle grandi d'Inghilterra, pronte a lanciare l'assalto a gennaio, ma nel frattempo potrebbero arrivare novità importanti sul suo futuro.

Come riferisce 'A Bola', ci sarebbe infatti l'accordo tra l'entourage del giocatore e la società lusitana per un eventuale aumento dell'ingaggio. La firma dovrebbe arrivare alla metà di ottobre, dopo che Fernandes rientrerà a Lisbona una volta smaltiti gli impegni della nazionale. L'accordo non implicherebbe un prolungamento contrattuale (in scadenza nel 2023) o un conseguente aumento della clausola rescissoria da 100 milioni di euro, ma semplicemente un incremento dell'ingaggio, che salirebbe a 2 milioni di euro a stagione.