SERIE A GENOA MILAN DAZN / L'anticipo serale della 7a giornata di Serie A tra Genoa e Milan in programma allo stadio Ferraris sarà trasmesso live da DAZN. Le due squadre arrivano da un momento buio e sia per il tecnico rossonero Marco Giampaolo che per quello rossoblù Aurelio Andreazzoli emerge lo spettro dell'esonero, visti i risultati ottenuti fino ad ora.

La gara inizierà alle 20.45 e come detto sarà visibile per tutti gli abbonati DAZN e per gli abbonati Sky in possesso del pacchetto calcio da almeno tre anni, visibile sul canale 209 della piattaforma. Ricordiamo che c'è tempo sino a domani, domenica 6 ottobre, per registrarsi su DAZN. Chi lo farà avrà in regalo il primo mese di visione, accedendo quindi in maniera gratuita a tutti i contenuti.

