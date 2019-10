CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC LUIS ALBERTO LUIZ FELIPE/ Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', Sergej Milinkovic-Savic avrebbe firmato il rinnovo del contratto con la Lazio.

Un prolungamento arrivato a sorpresa, soprattutto visto l'interesse di diversi top club nei confronti del centrocampista serbo. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Il quotidiano sportivo ha inoltre parlato dei rinnovi di Luiz Felipe e Luis Alberto. Per quest'ultimo, il discorso verrà affrontato nei prossimi mesi, anche in base alle prestazioni ed ai risultati raggiunti. Per l'ex Salernitana invece, ci sarebbe un altro ritocco dell'ingaggio in vista.