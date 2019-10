INTER JUVENTUS BARELLA / "La sfida contro la Juventus? Partiamo alla pari. Loro hanno l'unico vantaggio di conoscersi da più tempo come gruppo e hanno un po' di esperienza in più, ma il mister ci ha delineato bene le cose e noi le stiamo mettendo in pratica. Per questo dico che partiamo alla pari". C'è fiducia nelle parole di Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' della sfida in programma domani sera a San Siro contro i bianconeri.

"La Juventus ha terminato il campionato scorso con 21 punti di vantaggio.

Noi vogliamo colmare quel gap e vedremo a fine anno se ci saremo riusciti". Su: "Ha un'attitudine diversa. Per lui mi farei ammazzare, ma questo vale per tutti i giocatori. Se notate quanto corriamo è perché siamo preparati bene, è il frutto di ciò che ci mette in testa. Differenza con? Nel modo di allenare, ma sono simili per ciò che sanno trasmettere ai calciatori e nella preparazione dei match". Poi sulla stagione: "Il club ha scelto di puntare su una linea italiana per creare quanto prima un gruppo, ma all'Inter devono giocare quelli forti, a prescindere dalla nazionalità". Sul sogno scudetto: "Sono un appassionato di vini, ho la cantina piena. Ma se dovessimo vincere la svuoterei tutta".