Calciomercato Milan, dopo Giampaolo: svolta a sorpresa

CALCIOMERCATO MILAN PANCHINA GIAMPAOLO / Traballa più che mai la panchina di Marco Giampaolo. Un altro passo falso, stasera contro il Genoa, renderebbe inevitabile il suo esonero da parte del Milan. Sostituire l'ex Sampdoria, però, non appare per nulla facile.

Le alternative, per un motivo o per un altro, come si legge su Tuttosport, appaiono poco credibili e proprio per questo alla fine potrebbe spuntare un nome nuovo. Nientema Maldini e Boban potrebbero tirar fuori un coniglio dal cilindro se stanotte fossero obbligati a farlo.