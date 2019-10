INTER ICARDI PSG RETROSCENA/ Mauro Icardi ha iniziato bene la sua avventura con il PSG di Thomas Tuchel e Leonardo. Il centravanti argentino, dopo la buona prestazione contro il Real Madrid, ha infatti trovato il primo gol in Champions con i parigini contro il Galatasaray.

Sulle colonne della sua edizione odierna, il 'Corriere dello Sport' ha inoltre svelato un retroscena sull'arrivo di Maurito al Parco dei Principi. Leonardo avrebbe infatti parlato con un ex Milan, ovvero Adriano Galliani, per capire l'effettiva serietà del giocatore Icardi. L'attuale dirigente del Monza ha rassicurato il brasiliano 'sbloccando' in qualche modo l'affare.