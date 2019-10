FIORENTINA MONTELLA COMMISSO RIBERY / "La nuova proprietà ha portato e ha ridato alla piazza grande entusiasmo. Anche dopo un inizio difficile in campionato, il pubblico ci ha sempre incitato. La città ha avuto fiducia. Commisso è un presidente molto presente, ci stimola continuamente e sa arrivare al cuore delle persone". Tutto sembra essere rinato in casa Fiorentina, come conferma Vincenzo Montella nell'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Aggiunge il tecnico viola: "L'inizio è stato difficile, ma la vittoria con la Sampdoria ci ha dato la svolta giusta. Ora arrivano le difficoltà maggiori: riuscire a confermarsi".

Poi non sono mancati elogi ai nuovi e ai giovani: "ha un entusiasmo invidiabile, è un ragazzino di 36 anni che con il pallone riesce a fare tutto.è una scoperta. Si deve completare, ma può essere decisivo. Deve proseguire il suo percorso di crescita.? Anche lui può fare cose straordinarie, se riesce a gestirsi diventerà devastante.? Ha grandi qualità, mi spiace perché per ora è un po' penalizzato dal nuovo assetto, ma ha grande disponibilità e mi piacerebbe inserirlo in questo modulo. Sa aspettare, non è impaziente, per cui lavorandoci sono convinto che riusciremo a trovare la giusta collocazione".