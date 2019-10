Juventus, caso Conte allo Stadium: Agnelli ha deciso!

JUVENTUS INTER CASO CONTE STELLA STADIUM / E' scoppiato il caso Conte tra i tifosi della Juventus. Molti fan bianconeri - Tuttosport riporta che online si sarebbero raccolte oltre 15mila firme - vorrebbero rimuovere la stella allo Stadium dell'attuale tecnico dell'Inter.

Il passaggio in nerazzurro è un tradimento troppo alto da essere digerito ma dalla Juventus non arriverebbero segnali che vanno verso la rimozione della stella che porta il nome di Conte. Il quotidiano, in edicola stamani, riporta, infatti che Andreasarebbe decisamente contrario a questa ipotesi.