TORINO CAIRO NKOULOU / Rientrato in campo a Parma dopo una lunga assenza per motivi disciplinari, ora Nicolas Nkoulou è pronto a riprendersi il Torino. Il caso legato al difensore africano, che nelle ultime ore del calciomercato estivo ha animato l'ambiente granata, è rientrato, come annunciato dalla società e confermato da Mazzarri recentemente.

Pare però che l'ex centrale di Lione ed Olympique Marsiglia sia partito con il piede giusto e dalle parole del presidente Urbano Cairo rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport', la strada che porta alla permanenza in granata potrebbe sembrare in discesa: "Contro il Parma è entrato in partita bene. Si tratta di un giocatore recuperato e di un'arma in più per il tecnico".