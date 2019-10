Milan, Gattuso può tornare: Paqueta nuovamente protagonista!

MILAN GATTUSO FORMAZIONE / In mattinata è tornato forte il nome di Gattuso per la successione di Giampaolo. Un altro passo falso, a Genova, metterebbe la parola fine sulla storia tra il tecnico ex Samp e il Milan. Ringhio sarebbe disposto a tornare e a cambiare pelle alla squadra. L'idea del trequartista verrebbe accantonata definitivamente e il Milan verrebbe schierato sempre con il 4-3-3: gli esterni ora, infatti, ci sono. La certezza in avanti sarebbe ovviamente Piatek e ai suoi lati Leao e Rebic sarebbero i favoriti per giocare.

A centrocampo verrebbe rilanciato Paqueta che invece non convince per nulla Giampaolo. Bennacer ecompleterebbero la mediana. Dietro davanti a Donnurumma Calabria, Musacchio (in attesa di Caldara), Romagnoli e. Lo svizzero fornirebbe, infatti, più garanzie di copertura rispetto a Theo Hernandez. E' evidente dunque che il Milan di Gattuso non sarebbe poi così differente da quello di Giampaolo, almeno negli uomini, ma avrebbe certamente un po' di grinta in più

Milan 4-3-3 - Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie; Bennacer, Paqueta; Leao (Calhanoglu), Piatek, Rebic (Suso)