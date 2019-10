INTER BARELLA SARRI CONTE / Il suo trasferimento dal Cagliari all'Inter nel corso di quest'estate è stato piuttosto chiacchierato. Prima le voci di un interesse del Milan, poi la dura trattativa tra la proprietà nerazzurra e il presidente Giulini. Alla fine però Nicolò Barella è riuscito a coronare il suo sogno: "Su un foglietto anni fa scrissi tutti i miei obiettivi. Esordire in Serie A con la maglia del Cagliari era il primo, un altro era venire a giocare all'Inter. Poi ce ne sono altri ancora, come per esempio vincere qualcosa...".

Il centrocampista, a 'La Gazzetta dello Sport', è tornato a parlare del suo trasferimento a Milano, sottolineando un retroscena. "A gennaio di quest'anno mi cercò Sarri. Voleva che andassi al Chelsea. La trattativa era concreta, ma volevo restare al Cagliari sino a fine stagione, perché non era un momento facile. Poi avrei preso una decisione in estate". Decisione che è arrivata scegliendo l'Inter: "A Conte ho detto subito sì. Sa essere convincente sin da subito, gli è bastata una telefonata".