PSG TUCHEL ICARDI / "Lo ritengo un giocatore da ultimo tocco, come a Istanbul. Che esso sia un gol o una giocata decisiva. Diamogli tempo di adattarsi, ha giocato poco con noi e giocato quasi senza allenarsi prima". Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Ligue 1 contro l'Angers, Thomas Tuchel è tornato a parlare così dell'inserimento al PSG di Mauro Icardi.

L'allenatore tedesco ha speso parole di elogio nei confronti dell'ex capitano dell': "L'ho visto attento e concentrato sia con la palla che senza, ha lavorato molto. Dà fiducia e stabilità alla squadra. Per il resto ha solo bisogno di tempo". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo