ROMA ZAPPACOSTA / Prosegue la maledizione dei terzini in casa Roma. Davide Zappacosta è infatti solo l'ultimo giallorosso finito ko a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio.

Al termine dell'intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi a Villa Stuart, il laterale di proprietà delsi è espresso così sui propri profili social: "Questa volta il colpo è stato duro, inaspettato! Ma non sarà mai duro quanto tutti i sacrifici che ho fatto per arrivare dove sono ora! Ringrazio il Prof. Mariani per l’intervento, e tutti coloro che mi sono stati e mi saranno vicini, siete la mia forza! Sono già pronto per lavorare duro e tornare più forte di prima".