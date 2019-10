SERIE B PERUGIA PISA / Nell'anticipo della settima giornata del campionato di Serie B, il Perugia ha battuto il Pisa per 1-0. Decisiva la rete di Iemmello al 33', un gol molto prezioso che trascina la compagine biancorossa per una notte in vetta alla classifica insieme all'Empoli.

Prosegue invece il momento negativo dei toscani, che nelle ultime quattro giornate hanno raccolto solo due punti e restano a quota 9, a -5 dalla prima posizione.

Classifica Serie B: Empoli, Perugia* 14 Salernitana 13 Ascoli, Benevento 12, Crotone, Entella 11 Cremonese 10 Pisa*, Cittadella 9 Pordenone, Venezia 8 Chievo, Pescara 7 Frosinone 5 Spezia, Livorno, Trapani 4 Cosenza 3 Juve Stabia 1

*Una partita in più