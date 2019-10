NAPOLI AGENTE SON / L'agente di Son fa sognare i tifosi del Napoli. Intervenuto ai microfoni di 'Radio Marte', Thies Bliemeister non ha escluso un possibile trasferimento in azzurro da parte del fantasista del Tottenham: "Non ho mai portato un mio assistito al Napoli, ma mi piacerebbe visto che in azzurro ha giocato Maradona, il mio calciatore preferito. Son? Perché no, nel calcio mai dire mai.

A lui piace l'Italia, ma non è facile muoverlo dal Tottenham soprattutto a causa del suo costo. Un giorno, però, chissà...". Il sudcoreano ha un contratto in scadenza nel 2023 con gli 'Spurs' ed è valutato almeno 70/80 milioni di euro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo