Inter-Juventus, febbre da derby d'Italia: è record d'incassi!

INTER JUVENTUS RECORD INCASSI / Cresce l'attesa per Inter-Juventus, big match della settima giornata di Serie A già dal sapore di scontro scudetto.

E 'San Siro' promette spettacolo: come comunicato dal club nerazzurro in una nota ufficiale, l'incasso partita (comprendente quota abbonamenti, biglietti singoli e servizi di ospitalità) sarà di 6,5 milioni di euro lordi, nuovo massimo storico per il campionato di Serie A. In attesa del verdetto del campo, dunque, è un derby d'Italia già da record.