ITALIA UNDER 21 CONVOCATI NICOLATO / Anche il ct dell'Under 21 Paolo Nicolato ha diramato la lista dei convocati per le prossime due partite di qualificazione agli Europei di categoria contro Irlanda e Armenia. Prima chiamata per il centrocampista della Salernitana Fabio Maistro, mentre tornano Luca Pellegrini e Tonali dopo l'esperienza con la Nazionale maggiore. Presenti anche Cutrone e Kean, sul quale Nicolato si è espresso così ai microfoni di Calciomercato.it.

Ecco la lista completa:

Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari (Livorno);

Difensori: Claud Adjapong (Verona), Alessandro Bastoni (Inter), Enrico Delprato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Riccardo Marchizza (Spezia), Luca Pellegrini (Cagliari), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella);

Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Davide Frattesi (Empoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Fabio Maistro (Salernitana), Sandro Tonali (Brescia), Niccolò Zanellato (Crotone);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Wolverhampton Wanderers), Moise Kean (Everton), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina).