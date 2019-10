INTER JUVENTUS RAMSEY / Ambiente Juve promosso a pieni voti: il 'professor' Ramsey non risparmia complimenti ai bianconeri. Alla sua prima stagione in Italia, il centrocampista gallese intervistato dalla 'BBC' racconta le sue sensazioni: "Spero di poter aiutare la squadra a raggiungere grandi traguardi. Ronaldo mi ha accolto molto bene, è fantastico. Era come tutti gli altri ragazzi, molto accogliente.

Ronaldo ti fa sentire come se stessi parlando con un giocatore qualsiasi, c'è un clima familiare in questa società e tutti sono molto motivati e concentrati".

Sull'allenatore, Ramsey dice: "Finora è stato fantastico, ci sono state nuove idee e nuove indicazioni: stiamo lavorando duramente per mettere in pratica. Stiamo lentamente migliorando nel fare quel che ci chiede". Inevitabile parlare della sfida all'Inter: "Sono migliorati in questa stagione, Conte li ha organizzati davvero bene e non hanno perso punti. Sarà una sfida difficile perché hanno giocatori fantastici e dovremo stare attenti per ottenere i tre punti".