INTER JUVENTUS MANCINI / Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha detto la sua su Inter-Juventus, big match della settima giornata di Serie A in programma a 'San Siro' domenica sera.

L'allenatore degli azzurri ha parlato a margine di Unicef Generation, la manifestazione con la quale si celebrano i 30 anni della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

"Non penso che Inter-Juventus può essere già decisiva per lo scudetto. È presto, credo ci vogliano ancora una decina di giornate per capire di più" le parole di Mancini che poi si sofferma anche sul legame tra i tifosi e la Nazionale: "Io vorrei sempre più entusiasmo, la Nazionale è della gente, di tutti gli italiani. Anni fa quando giocava l'Italia tutti la seguivano. Oggi non è più così, ma si deve tornare tutti a tifare azzurro perché la Nazionale ci rappresenta tutti". Gli azzurri sono attesi ora dal doppio confronto con Grecia (12 ottobre) e Lichtenstein (15 ottobre).