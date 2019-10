SERIE A QUAGLIARELLA PIATEK / Lo scorso anno erano una sentenza o quasi, quest'anno la porta per loro si è ristretta rendendo difficile segnare: da Quagliarella a Piatek, i re dei bomber della scorsa stagione hanno iniziato la Serie A 2019/2020 con le polveri bagnate. Il polacco è andato a segno in due occasioni, entrambe su calcio di rigore: decisamente poco rispetto ai 22 gol con cui ha chiuso lo scorso campionato.

E cosa dire dei 26 gol di Fabio Quagliarella: l'attaccante di Castellammare quest'anno ha potuto esultare soltanto in un'occasione, complice anche un avvio non brillante della Sampdoria. E non vive un momento d'oro anche Arek: per lui, dopo le 17 reti di un anno fa, c'è ancora lo zero alla voce reti segnate, un bottino desolante per un attaccante che quest'anno era chiamata alla definitiva consacrazione.

Cambiano le gerarchie quindi con Berardi, Donnarumma e Mancosu che sono nelle prime posizioni nella classifica cannonieri: lì dove trovano spazio anche i 'soliti' Immobile, Belotti, Zapata e Mertens, bomber confermati rispetto a chi ha perso il feeling con il gol.