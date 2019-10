INTER REAL MADRID CONTE ALLEGRI / Contro il Barcellona, Antonio Conte è incappato nella prima sconfitta sulla panchina dell'Inter in gare ufficiali. Un cammino perfetto quello in campionato, con sei vittorie in queste prime sei gare, mentre più difficoltoso in Champions League con il solo punto conquistato all'ultimo respiro contro lo Slavia Praga. Indubbia però è al momento la crescita della compagine nerazzurra. Segno che Conte ha portato la giusta mentalità, cosa che avrebbe potuto fare anche altrove, magari al Real Madrid.

Chissà infatti che in casa 'Blanca' non rimpiangano il mancato arrivo del tecnico salentino nell'ottobre 2018 dopo l'esonero di

Conte era uno dei candidati principali per la panchina, ma decisivo nel suo mancato approdo fu Sergio Ramos, che disse di no. L'Inter, nel frattempo, ringrazia il capitano degli spagnoli, mentre le 'Merengues' restano ancora alle prese con il nodo allenatore. In panchina è tornato Zidane, ma la squadra fatica ad ingranare. Un solo punto ottenuto in Champions League e un cammino in campionato tutt'altro che incoraggiante. La fiducia di Florentino Perez non è più illimitata ed ecco dunque spuntare le ombre di Mourinho e di Max Allegri, entrambi candidati seri a sostituire Zidane nel caso in cui arrivasse l'esonero.