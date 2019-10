ROMA TERZINI CROCIATI / Guai a giocare da terzino nella Roma: magari sarà soltanto una coincidenza, ma è incredibile contare il numero di esterni difensivi che negli ultimi anni hanno subito un infortunio al ginocchio. Legamento crociato lesionato, un problema che dal 2016 ad oggi ha accomunato ben 9 terzini della Roma. Una sequenza che si è purtroppo arricchita questo pomeriggio con l'infortunio di Davide Zappacosta. Per il calciatore di proprietà del Chelsea, l'esito degli esami non lascia dubbi: "rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro".

Lo stesso che un anno fa si fece male: il giovane terzino giallorosso è tra i più sfortunati, visto che qualche settimana fa, appena rientrato si è rotto anche il crociato del ginocchio sinistro. Un doppio problema come Alessandro: prima a ottobre 2016, poi a febbraio 2017, due interventi e quasi un anno di stop prima di poter rivedere il campo.

Lo stesso tempo di Mario Rui che praticamente in giallorosso non hanno quasi visto: il ginocchio che fa crack a luglio 2016 e l'estate successiva il trasferimento al Napoli, nel mezzo appena 9 presenze. Hanno lasciato la Capitale anche Karsdorp, Emerson Palmieri e Ruediger, tutti costretti a fare i conti con la lesione del crociato nella loro esperienza a Roma. E come Bouah altri giovani giallorossi hanno dovuto fare i conti con la maledizione dei crociati: Luca Pellegrini (ora alla Juventus) nel 2017 si ruppe il legamento crociato, stesso infortunio che un anno prima toccò a Nura.