SERIE A NIANG / "Tornare in Serie A? Ho dei bei ricordi, mi piacerebbe". Non si nasconde Mbaye Niang in merito ad un possibile approdo nella massima serie del calcio italiano. Il franco-senegalese, che ha vestito le maglie di Milan, Genoa e Torino e che ora sta facendo molto bene al Rennes, non ha nascosto il proprio desiderio di tornare in Serie A.

"Al momento penso a fare bene con la maglia del Rennes, ma ho dei bei ricordi della Serie A e ammetto che se ci dovesse essere la possibilità sarebbe davvero un piacere" ha commentato l'attaccante ai microfoni di 'Sky Sport'. Niang, viste le prestazioni positive con la maglia del Rennes, può rappresentare un'idea per alcuni club di Serie A, tra cui Napoli e Roma